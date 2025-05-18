Інтерфакс-Україна
Події
00:01 18.05.2025

Командир батальйону 47-ї ОМБр "Маґура" подав рапорт на звільнення

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Командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин (позивний "Геній") подав рапорт на звільнення зі служби, він звинуватив вище командування у безглуздих втратах особового складу.

"Відповідний рапорт написано, сподіваюся мене знімуть найближчим часом, тому скоро буду готовий розказати деякі моменти друзям-журналістам", — написав Ширшин у суботу на своїй сторінці у Facebook.

Джерело: https://www.facebook.com/share/16cRJUfMSQ/?mibextid=wwXIfr

Теги: #ширшин #звільнення #рапорт

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