Комбат "Маґури" Ширшин пішов з посади

Фото: https://www.facebook.com/a.shyrshyn

Командир батальйону 47 окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин (позивний "Геній") звільнився з посади, про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook у четвер.

"Офіційно не комбат. Настав час залишити свій батальйон. Своїх бійців, з якими проходили не простий шлях, з якими "зростали" і вчилися воювати. Кожен усвідомлений пережитий досвід, навіть важкий і неприємний, може і має стати знаряддям для досягнення мети. Знаю, що мої бійці в стані це знаряддя застосовувати. Вірю, що у них вистачить сил і завзятості продовжувати нелегку справу і досягнути успіху. Мав за честь служити тут пліч-о-пліч з неймовірно гідними людьми. Пишаюся кожним з них. А поки хтось буквально рахує цвяхи в розпорядженні батальйону, шукаючи привід для чергового розслідування, яких нині вже стільки, що я збився з рахунку, ми будемо далі продовжувати рухати той світ, стоячи перед черговою невідомістю, але з розумінням свого обовʼязку і великою мрією про сильну і незалежну Україну", - написав він.

Як повідомлялось, 21 травня робоча група Генерального штабу України, що була призначена у травні для "вивчення обставин", викладених у публічній заяві комбату 47 бригади "Маґура" Олександра Ширшина, визнала його "недисциплінованим", а поширення "службової інформації в соцмережах" таким, що "заслуговує на зауваження". Ширшин додав, що "знайти недисциплінованого комбата виявляється легше ніж вжити заходів щодо змін в підходах, побудови якісної роботи і недопущенні критичних ситуацій, з якими стикається багато підрозділів".

Комбат 47 бригади "Маґура" Олександр Ширшин пояснив, що вийшов заявою у публічний простір із заявою після того, як майже всі його офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач були проігноровані. За його словами, через відсутність належного реагування, він "написав допис з простою метою: необхідно змінити підходи в управлінні та адекватно оцінювати свої можливості". Водночас Ширшин підкреслив, що ніколи не вимагав відставки Головкома чи ще якоїсь окремої персоналії з управління військами, "бо проблеми в нас системні, а не просто завʼязані на одній людині".

Раніше Ширшин (позивний "Геній") подав рапорт на звільнення зі служби. Повідомляючи про це у Facebook, він звинуватив вище командування у безглуздих втратах особового складу, зокрема на курському напрямку.