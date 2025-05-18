Інтерфакс-Україна
Події
14:57 18.05.2025

Генштаб ЗСУ створив робочу групу для розслідування ситуації в 47-й ОМБр "Маґура"

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Генштаб ЗСУ створив робочу групу для розслідування ситуації в 47-й ОМБр "Маґура"

За розпорядженням начальника Генерального штабу Збройних сил України створено робочу групу для всебічного вивчення обставин, викладених у публікації командира підрозділу 47-ї окремої механізованої бригади в соціальних мережах.

"Окремо детально буде проаналізовано накази та розпорядження, що надходили з різних рівнів військового управління, на предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася", - повідомляє пресслужба Генштабу в телеграм-каналі.

Відзначається, що за результатами перевірки будуть прийняті відповідні рішення.

Як повідомлялося, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин (позивний "Геній") подав рапорт на звільнення зі служби. Повідомляючи про це у Facebook, він звинуватив вище командування у безглуздих втратах особового складу.

Теги: #генштаб_зсу #бригада_маґура

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