Інтерфакс-Україна
Події
13:57 29.05.2025

Комітет з нацбезпеки не запрошував на своє засідання комбата "Маґури" Ширшина

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Комітет з нацбезпеки не запрошував на своє засідання комбата "Маґури" Ширшина
Фото: https://www.facebook.com/a.shyrshyn

Народний депутат України (фракція "Слуга народу"), член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявляє, що комітет наразі не запрошував на своє засідання командира батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександра Ширшина (позивний "Геній").

"На даний момент якихось ініціатив, які би були оформленні у вигляді певних запрошень на комітет тих чи інших військовослужбовців, в тому числі того, про якого ви говорите, за моєю інформацією немає", - сказав Веніславський на брифінгу в четвер, відповідаючи на запитання чи запрошували Ширшина на комітет і чи надавав Генеральний штаб чи сам Ширшин інформацію до комітету.

Він зазначив, що чув в публічному просторі про ініціативи його колег запросити Ширшина на комітет, але такі питання на засіданні не обговорювалися.

Як повідомлялося, командир батальйону 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" Олександр Ширшин (позивний "Геній") подав рапорт на звільнення зі служби. Повідомляючи про це у Facebook, він звинуватив вище командування у безглуздих втратах особового складу, зокрема на курському напрямку. Пізніше він пояснив, що вийшов із заявою у публічний простір після того, як майже всі його офіційні та неофіційні звернення щодо доцільності виконання задач були проігноровані.

Генштаб 18 травня відреагував на це — створили комісію для "вивчення обставин", про які повідомив Ширшин. Там зазначили, що окремо детально проаналізують накази та розпорядження, котрі надходили з різних рівнів військового управління, на "предмет доцільності прийнятих рішень у бойовій обстановці, що склалася". У Генштабі повідомили, що створив робочу групу для вивчення обставин, про які розповів Ширшин.

Теги: #ширшин #комітет

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