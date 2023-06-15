В Україні немає випадків холери, тестів для її діагностики достатньо - головний санлікар
В Україні немає випадків холери, тестів для її діагностики достатньо, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.
"Холери в Україні не виявлено", - сказав він журналістам у четвер.
Кузін уточнив, що наразі в Україні є 3700 тестів для швидкої діагностики холери, і МОЗ очікує нових поставок.
Крім того, наразі в лікарнях регіону в наявності 62 набори для лікування холери. Додаткові поставки дадуть змогу в разі потреби надати медичну допомогу приблизно 100 пацієнтам.