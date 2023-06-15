Медицина

13:39 15.06.2023

В Україні немає випадків холери, тестів для її діагностики достатньо - головний санлікар

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В Україні немає випадків холери, тестів для її діагностики достатньо - головний санлікар

В Україні немає випадків холери, тестів для її діагностики достатньо, повідомив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін.

"Холери в Україні не виявлено", - сказав він журналістам у четвер.

Кузін уточнив, що наразі в Україні є 3700 тестів для швидкої діагностики холери, і МОЗ очікує нових поставок.

Крім того, наразі в лікарнях регіону в наявності 62 набори для лікування холери. Додаткові поставки дадуть змогу в разі потреби надати медичну допомогу приблизно 100 пацієнтам.

Теги: #холера #відсутність

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