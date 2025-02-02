Зеленодольська громада на Дніпропетровщині залишилась без теплопостачання

Через ранкову ворожу атаку на Криворіжжя без тепла залишилася Зеленодольська громада (Дніпропетровська область), повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Послуга відсутня у багатоповерхових будинках і закладах соціальної сфери», - написав він у телеграм у неділю.

Лисак повідомив, що фахівці ремонтують обладнання, щоб батареї знову почали гріти.

«Одночасно прийняли рішення про запуск модульних котелень. Підготовка вже стартувала», - наголосив він.

«На повну котельні запрацюють від завтра на трьох локаціях. У школі, дитсадочку та лікарні. Там активізують свою роботу Пункти незламності. Аби люди за потреби могли обігрітися. Додаткові такі осередки у будь-який момент готові розгорнути і надзвичайники», - повідомив Лисак.

З електро- та водопостачанням все добре, заспокоїв голова обладміністрації.