Адміністрація США має намір запросити у Конгресу додатково $30 млрд на боротьбу з пандемією

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір вийти в Конгрес із проханням схвалити виділення додатково $30 млрд для запобігання подальшому поширенню в країні COVID-19, повідомило агентство Associated Press (AP) з посиланням на джерела.

За інформацією джерел, $17,9 млрд планується витратити на вакцини та лікування, $4,9 млрд – на тестування, $3 млрд – на лікування від коронавірусу незастрахованих людей та $3,7 млрд – на підготовку до можливої появи нових варіантів вірусу в майбутньому.

АР пише, що поки що незрозуміло, як запит на додаткове фінансування буде сприйнятий у Конгресі. Республіканці хотіли б спрямувати основні засоби на боротьбу з поширенням вірусу всередині країни, зокрема, на допомогу підприємствам. Прогресисти-демократи виступають за додаткові зусилля для надання допомоги у вакцинації бідним країнам.

США продовжують лідирувати у світі за кількістю інфікованих та померлих від вірусу. За даними американського університету Джонса Гопкінса, станом на ранок середи в Сполучених Штатах виявлено понад 78 млн випадків зараження та 925,4 тис. померлих.