Директор НАБУ: Очікуємо нову хвилю атак на антикорупційні органи

Директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Семен Кривонос заявляє про очікування нової хвилі посягань на незалежність антикорупційних органів.

"Зараз я говорю про конкретну небезпеку, що будуть вручені підозри на наступному тижні окремим працівникам. Вже пішла різна інформація - що будуть обшуки, що взагалі 11 підозр підготовлені. Ми на 100% цього знати не можемо, але з різних джерел розуміємо, що щось планується", - сказав директор НАБУ в коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" у п'ятницю в Києві.

Він додав: "Що саме це буде - ми не знаємо, але точно щось буде".

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко додав: "Аналогічна інформація".

Відповідаючи на запитання, чи зберігається небезпека посягань на незалежність антикорупційних органів через заміну керівників НАБУ та САП, Кривонос сказав: "У майбутньому такий ризик залишається".

Керівник САП пояснив: "Перед першою атакою у нас так само була інформація про те, що буде атака, урізання повноважень, обшуки в НАБУ, але ми не знали, наскільки це буде жорстоким, брутальним і зухвалим. Тому зараз аналогічна інформація, що готується черговий наступ".