Найближчими днями Путін може оголосити про другу хвилю мобілізації

Найближчими днями президент РФ Володимир Путін, ймовірно, може оголосити про другу хвилю мобілізації, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

"Путін любить використовувати символічні дати для звернення до російського народу, і деякі російські провоєнні блогери зазначили, що він скористається цією можливістю, щоб або оголосити мобілізацію, або війну з Україною. Українська та західна розвідка також неодноразово попереджала про мобілізаційні заходи Путіна, намічені на січень", - йдеться в повідомленні.

У звіті західних аналітиків наголошується, що раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков повідомив 17 січня, що Путін виступить з промовою в Санкт-Петербурзі 18 січня на ознаменування 80-річчя радянських військ, які прорвали нацистську блокаду Ленінграда.