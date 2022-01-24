Підстав стверджувати про можливий повномасштабний наступ РФ на Україну немає

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов заявляє про відсутність підстав стверджувати про наступ на Україну з боку РФ і про фізичну неможливість такого наступу.

"Ми не бачимо на сьогодні жодних підстав для того, щоб сьогодні були твердження про повномасштабний наступ на нашу країну. Це неможливо зробити навіть фізично", - сказав Данилов на брифінгу за підсумками засідання РНБО у понеділок увечері.

"Чи є сьогодні пересування Збройних сил Російської Федерації у них на території Російської Федерації? Так, вони є, ми їх фіксуємо, але це для нас не дивина. Це дивина, можливо, для наших закордонних партнерів, що вони врешті-решт побачили, що там є війська у Російської Федерації, що вони пересуваються у певний спосіб", - додав він.