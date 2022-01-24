Події

14:03 24.01.2022

Активність НАТО біля кордонів Росії не можуть ігнорувати збройні сили країни - Пєсков

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Активність НАТО біля кордонів Росії не можуть ігнорувати збройні сили країни - Пєсков

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков переадресував у міноборони запитання, чи російські військові навчання на Балтиці є реакцією на рішення НАТО про перекидання додаткових сил до Східної Європи, але зазначив, що збройні сили країни не можуть ігнорувати активність Альянсу поблизу кордонів Росії.

"Це потрібно запитати в міністерстві оборони", - сказав він, відповідаючи на відповідне запитання.

Водночас представник Кремля наголосив, що "такі дії НАТО та підвищена активність поблизу наших кордонів не можуть ігнорувати наші військові, які відповідають за безпеку нашої країни".

Крім того, Пєсков зауважив, що в російській армії "має місце постійний процес навчань, маневрів, військового будівництва, який ніколи не припинявся і далі триватиме".

Пєсков також стверджує, що концентрація Збройних сил України на кордоні з ОРДЛО свідчить про підготовку Києва до наступальних дій.

Він не прокоментував повідомлення ЗМІ, згідно з якими Росія може створити в Україні "маріонетковий уряд".

Пєсков також назвав продовженням "фейкової істерії" повідомлення в західних ЗМІ, згідно з якими Росія може створити в Україні "маріонетковий уряд", а також повідомлення про те, що голова КНР Сі Цзіньпін нібито попросив президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час Зимової Олімпіади в Пекіні.

Теги: #рф #нато #кордони
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