Події

13:22 24.01.2022

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг

2 хв читати
В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме холодна й волога повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок уночі, 25 січня, в західних областях без опадів, удень невеликий мокрий сніг; температура вночі 12-17° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (в Карпатах уночі 17-22°, удень 6-11° морозу).

На решті територій невеликий сніг, лише в більшості північних областей без опадів; температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер північний із переходом у західних і північних областях на південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний із переходом у південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 5-7° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 25 січня найвища температура вдень (+6,8°) була в 2021 році, найнижча вночі (-25,6°) у 1892 році.

У середу, 26 січня, в Україні невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі 1-6° морозу, вдень близько 0° (у Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу); на решті територій уночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в середу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9, вдень 1-3° морозу.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:33 23.01.2022
В Україні очікується прохолодна погода, місцями сніг та поривчастий вітер

В Україні очікується прохолодна погода, місцями сніг та поривчастий вітер

13:39 22.01.2022
Холодна погода втримається в Україні найближчими днями

Холодна погода втримається в Україні найближчими днями

11:56 21.01.2022
В Україні на вихідних похолодає

В Україні на вихідних похолодає

11:04 21.01.2022
Спроба окупації Росією Харкова буде початком великомасштабної війни - Зеленський

Спроба окупації Росією Харкова буде початком великомасштабної війни - Зеленський

15:16 20.01.2022
Прогноз погоди на вихідні 22–23 січня

Прогноз погоди на вихідні 22–23 січня

12:19 20.01.2022
В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і поривчастий вітер

В Україні очікується прохолодна погода, подекуди сніг і поривчастий вітер

10:01 20.01.2022
ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов та високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

ДСНС попереджає українців про погіршення погодних умов та високу небезпеку сходження лавин у Карпатах

19:51 19.01.2022
Банкіри очікують від НБУ підвищення ставки до 9,5%

Банкіри очікують від НБУ підвищення ставки до 9,5%

12:36 19.01.2022
Сніг та поривчастий вітер очікуються у четвер на заході та півночі України

Сніг та поривчастий вітер очікуються у четвер на заході та півночі України

12:21 18.01.2022
В Україні очікується прохолодна погода

В Україні очікується прохолодна погода

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАТО на тлі нарощування РФ військового угруповання біля України приводить війська у боєготовність

Харківщина готова до будь-яких надзвичайних ситуацій - СБУ

ЄС не планує евакуювати сім'ї дипломатів з України

В Україні за добу виявили 12 915 нових випадків захворювання на СOVID-19, одужали 2 430 людей, 67 померли

Держдеп дозволив виїзд держслужбовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві

ОСТАННЄ

"Євросолідарність" пропонує переглянути окремі статті бюджету для збільшення грошового утримання військовослужбовців

Lufthansa перенесла рейси до Києва через операційні причини

Литва та Латвія поставлять Україні американські ПЗРК Stinger

Рада у п'ятницю на годині запитань до уряду заслухає Резнікова, Ляшка та Шмигаля

НАТО на тлі нарощування РФ військового угруповання біля України приводить війська у боєготовність

В Україні від початку року було зареєстровано 339 повідомлень про "мінування", перевірено понад 3 тис. об’єктів

Рада може у вівторок затвердити звернення до світової спільноти про неприйнятність військового шантажу стосовно України з боку РФ

"Батьківщина" пропонує створити уряд національної єдності - Тимошенко

"Євросолідарність" просить провести у вівторок закрите засідання Ради через ескалацію російської агресії - Порошенко

У Харківській області держкордон посилено охороняється, нестандартних активних дій з боку РФ не спостерігається

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА