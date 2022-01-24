В Україні очікується прохолодна погода, подекуди мокрий сніг

У найближчу добу погоду в Україні визначатиме холодна й волога повітряна маса.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у вівторок уночі, 25 січня, в західних областях без опадів, удень невеликий мокрий сніг; температура вночі 12-17° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла (в Карпатах уночі 17-22°, удень 6-11° морозу).

На решті територій невеликий сніг, лише в більшості північних областей без опадів; температура вночі 8-13°, на півдні та південному сході 4-9° морозу, вдень 2-7° морозу. На дорогах країни місцями ожеледиця.

Вітер північний із переходом у західних і північних областях на південно-західний, 5-10 м/с.

У Києві у вівторок без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер північний із переходом у південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 5-7° морозу.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії в Києві 25 січня найвища температура вдень (+6,8°) була в 2021 році, найнижча вночі (-25,6°) у 1892 році.

У середу, 26 січня, в Україні невеликий сніг. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер західний, південно-західний, 5-10 м/с, в західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура в західних областях уночі 1-6° морозу, вдень близько 0° (у Карпатах уночі 7-12° морозу, вдень 3-8° морозу); на решті територій уночі 5-10° морозу, вдень 1-6° морозу.

У Києві в середу невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9, вдень 1-3° морозу.