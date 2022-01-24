Події

12:41 24.01.2022

Литва та Латвія поставлять Україні американські ПЗРК Stinger

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Литва та Латвія поставлять Україні американські ПЗРК Stinger

Литва передасть армії України американські переносні зенітно-ракетні комплекси (ПЗРК) Stinger, оскільки Росія концентрує сили на українському кордоні, повідомило в понеділок Міністерство оборони Литви.

Ці самі ПЗРК виділить Україні й Латвія, а Естонія планує передати протитанкові ракети Javelin.

Така допомога надається після схвалення урядом США передання обладнання, виробленого в США, в третю країну.

"Щиро сподіваємося, що Україні не знадобиться це озброєння. Країни Балтії закликають Росію припинити агресивну та безвідповідальну поведінку", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

Теги: #латвія #литва #stinger
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