Події

12:16 24.01.2022

В Україні від початку року було зареєстровано 339 повідомлень про "мінування", перевірено понад 3 тис. об’єктів

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В Україні від початку року було зареєстровано 339 повідомлень про "мінування", перевірено понад 3 тис. об’єктів

Від початку 2022 року правоохоронні органи України зареєстрували 339 повідомлень про мінування, у зв’язку з чим було перевірено 3 183 об’єкти, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у понеділок.

"Лише з початку 2022 року надійшло 339 повідомлень про мінування, з них 306 повідомлень надійшло електронною поштою, 27 – телефоном і 6 – особисто або поштою. І це половина всіх таких повідомлень, отриманих за весь 2021 рік", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що правоохоронці реагували на всі отримані повідомлення про мінування.

"Ми перевірили 3 183 об'єкти. Незважаючи на те, що жодне з таких повідомлень жодного разу не було правдивим, органи поліції реагують на кожну інформацію та разом із відповідними адміністраціями проводять перевірку", - уточнюють у ДСНС.

Там заявляють, що серія неправдивих мінувань "не що інше, як елемент гібридної агресії та спланована інформаційна операція".

"Мета цього інформаційного тероризму – тримати українців у напрузі та вселити невпевненість у власній безпеці, і зробити це не так терористичним актом, як можливістю, що таке може статися. Тому головне – зберігати спокій", - підсумували у відомстві.

 

Теги: #псевдомінування
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