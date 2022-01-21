Глава МВС України: Більшість повідомлень про "мінування" надходять із тимчасово непідконтрольних територій або з РФ

Переважна більшість повідомлень про "мінування" в Україні надходить із тимчасово непідконтрольних територій або безпосередньо з Російської Федерації, заявив міністр закордонних справ України Денис Монастирський.

"Останнім часом значно збільшилася кількість повідомлень про нібито замінування в громадських місцях. Усі вони виявились фейковими. І це безпосередньо пов’язано з активізацією гібридної війни проти України. Ми чітко розуміємо, що переважна більшість псевдоповідомлень надходить із тимчасово непідконтрольних територій або й безпосередньо з Російської Федерації", - написав Монастирський на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю.

Міністр наголосив, що "це робиться для поширення паніки".

"Твердо запевняю: ті, хто влаштовує такі провокації, ніколи не отримають того, на що розраховують! Сили МВС - у повній готовності. Ми зберігаємо спокій і професійно виконуємо свою справу", - заявив він.