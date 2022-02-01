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07:28 01.02.2022

Повідомлення про нібито мінування об'єктів в Україні надходять із РФ, окупованих територій Донбасу та Білорусі

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Повідомлення про нібито мінування об'єктів в Україні надходять із РФ, окупованих територій Донбасу та Білорусі

Понад 70% дзвінків із повідомленнями про нібито мінування об'єктів в Україні надходять із Росії, ще 10% - з Білорусі, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський.

"З початку року ми маємо близько тисячі повідомлень про мінування щодо десятків тисяч об'єктів по всій Україні", - сказав міністр у понеділок увечері в ефірі програми "Свобода слова" на телеканалі ICTV.

Він наголосив, що масовість повідомлень про псевдомінування об'єктів є елементом гібридної війни.

"Це організоване явище. Звичайно, ми розуміємо, звідки йде загроза. Дуже чітко відстежуються ip-адреси та телефони, з яких надходять повідомлення. Понад 70% - це РФ, ОРДЛО і ще є "новинка" - близько 10% таких дзвінків надходять з Республіки Білорусь за останні кілька місяців", – розповів Монастирський.

За його словами, повідомлення про нібито мінування, що надходять з території України, також відслідковуються СБУ та кіберполіцією, винні притягуються до відповідальності. Монастирський додав, що часто про псевдомінування повідомляють неповнолітні.

Говорячи про те, якою має бути реакція правоохоронців у зв'язку з масовістю анонімних повідомлень про нібито мінування об'єктів, глава МВС сказав: "Ми змінили формат роботи правоохоронних органів і реагування на такі випадки. Першою приїжджає поліція, наприклад, патрульна. Поліцейські повністю пройшли інструктаж з вибухотехніки і відразу ж приступають до огляду об'єкта і дають попередньо висновок, чи є загроза. Якщо така загроза є, то вибухотехніки визначають цей об'єкт пріоритетним і реагують належним чином".

За словами глави МВС, в інших випадках, коли попередньо не встановлюється наявність загроз, перевірка відбувається без перешкоджання роботі об'єкту – вокзалу, школі тощо.

"Питання "мінування" стало рутинним. Ми повинні розуміти, що сто відсотків цих повідомлень були псевдомінуваннями. Тому треба зберігати спокій у такій ситуації та розуміти, що фахівці можуть швидко провести огляд та дати відповідь, чи є загроза", - сказав Монастирський.

"Кібератаки також є складовою внутрішньої дестабілізації", - додав міністр.

 

 

 

Теги: #росія #псевдомінування #україна #білорусь
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