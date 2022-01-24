Рада може у вівторок затвердити звернення до світової спільноти про неприйнятність військового шантажу стосовно України з боку РФ

Верховна Рада має намір цього тижня затвердити звернення до ООН, Європейського парламенту, урядів і парламентів іноземних держав, парламентських асамблей і міжнародних організацій стосовно неприйнятності військового шантажу стосовно України з боку РФ, який вона чинить, щоб не допустити реалізацію європейських і євроатлантичних спрямувань України, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Ми розглянемо це питання вже цього тижня, і впевнений, що український парламент відповість гідно. Я хочу внести пропозицію невідкладно зареєструвати та затвердити постанову Верховної Ради про звернення до Організації Об'єднаних Націй, Європарламенту, урядів і парламентів іноземних держав, парламентських асамблей, міжнародних організацій щодо неприйнятності військового шантажу стосовно України з боку Російської Федерації, який вона чинить з метою перешкоджання реалізації європейських і євроатлантичних спрямувань України", - зазначив Стефанчук на засіданні погоджувальної ради в понеділок.

За його словами, цей проект постанови вже підготовлено, його підписало керівництво парламенту. При цьому голова парламенту закликав лідерів фракцій і груп "сьогодні підписати цей документ, щоб його можна було терміново зареєструвати".

"Я дам доручення комітету з міжнародної співпраці терміново розглянути його, щоб завтра (25 січня - ІФ) ми могли його затвердити. Парламент повинен відповісти швидко й ефективно", - сказав Стефанчук.

Він звернув увагу, що останнім часом тривають спроби психологічного тиску на Україну з боку Російської Федерації.

Спікер наголосив, що міжнародна ізоляція Росії посилилася настільки, що російські депутати серйозно роздумують над визнанням так званих Донецької та Луганської народних республік.

"Я маю рецепт для наших сусідів: я пропоную зосередитися на власних проблемах і не займати себе міфом збирання земель. Щоб мати міжнародну підтримку та визнання, необхідно турбуватися передусім про добробут своїх громадян. Решта призведе до санкцій та інших неприємностей. Тому моя порада шанованим нашим колегам: проводити реформи, діяти в правовому полі, дотримуватися міжнародних угод, не відступати від власних слів, а зазіхати на територіальну цілісність сусідніх держав - це шлях у безодню", - додав Стефанчук.