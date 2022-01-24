Події

11:56 24.01.2022

"Євросолідарність" просить провести у вівторок закрите засідання Ради через ескалацію російської агресії - Порошенко

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"Євросолідарність" просить провести у вівторок закрите засідання Ради через ескалацію російської агресії - Порошенко

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від керівництва Верховної Ради провести у вівторок закрите засідання парламенту для розгляду ситуації, пов'язаної з ескалацією російської агресії, заявляє співголова фракції Петро Порошенко

"Ми вимагаємо... завтра заслухати не міністра оборони, а провести закрите засідання Верховної Ради за участю Зеленського та всього найвищого військового керівництва", - сказав Порошенко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп парламенту в понеділок.

Теги: #євросолідарність #порошенко #рада
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