"Євросолідарність" просить провести у вівторок закрите засідання Ради через ескалацію російської агресії - Порошенко

Фракція "Європейська солідарність" вимагає від керівництва Верховної Ради провести у вівторок закрите засідання парламенту для розгляду ситуації, пов'язаної з ескалацією російської агресії, заявляє співголова фракції Петро Порошенко

"Ми вимагаємо... завтра заслухати не міністра оборони, а провести закрите засідання Верховної Ради за участю Зеленського та всього найвищого військового керівництва", - сказав Порошенко на засіданні погоджувальної ради керівників фракцій та груп парламенту в понеділок.