Глава МЗС Данії закликав РФ відкликати ініціативи щодо безпеки
Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод у понеділок закликав Росію відкликати свої пропозиції щодо гарантій безпеки в Європі, назвавши їх неприйнятними.
"Їм (Росії - ІФ) слід відкликати неприйнятні пропозиції щодо того, як змінити порядок у сфері безпеки Європи", - заявив Кофод перед нарадою глав МЗС країн ЄС.
"Ці пропозиції нагадують нам про найпохмуріші дні холодної війни", - додав він.
Водночас Кофод зазначив, що ЄС готовий обговорювати тему гарантування європейської безпеки "відповідно до принципів та договорів, яким сама Росія віддана в рамках роботи ОБСЄ".