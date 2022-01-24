Глава МЗС Данії закликав РФ відкликати ініціативи щодо безпеки

Міністр закордонних справ Данії Єппе Кофод у понеділок закликав Росію відкликати свої пропозиції щодо гарантій безпеки в Європі, назвавши їх неприйнятними.

"Їм (Росії - ІФ) слід відкликати неприйнятні пропозиції щодо того, як змінити порядок у сфері безпеки Європи", - заявив Кофод перед нарадою глав МЗС країн ЄС.

"Ці пропозиції нагадують нам про найпохмуріші дні холодної війни", - додав він.

Водночас Кофод зазначив, що ЄС готовий обговорювати тему гарантування європейської безпеки "відповідно до принципів та договорів, яким сама Росія віддана в рамках роботи ОБСЄ".