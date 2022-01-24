Події

09:15 24.01.2022

Посольство США в Білорусі закликає американців зберігати пильність у зв'язку з військовою активністю Росії

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Посольство США в Білорусі закликає американців зберігати пильність у зв'язку з військовою активністю Росії

Посольство США в Білорусі звернулося до громадян своєї країни з закликом бути обережними та зберігати пильність у зв'язку з незвичайною військовою активністю Росії та збереженням напруженості навколо України.

"Необхідно проявляти підвищену обережність і пильність у зв'язку з політичною і військовою напруженістю в регіоні. Продовжують надходити повідомлення про подальшу незвичайну військову активність Росії біля кордонів України, зокрема біля кордону з Білоруссю", - йдеться в заяві посольства, розміщеній на сайті дипмісії в понеділок.

У разі виникнення будь-якої надзвичайної ситуації посольство порадило громадянам США розглянути можливість виїзду з Білорусі.

Раніше держдепартамент США рекомендував своїм громадянам утриматися від поїздок до Росії. Причиною таких рекомендацій називалася напруженість уздовж російсько-українського кордону.

Теги: #білорусь #сша #рекомендації
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