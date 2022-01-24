У Брюсселі відбулася багатотисячна маніфестація проти антикоронавірусних заходів

П'ята за два місяці маніфестація в Брюсселі в неділю проти антикоронавірусних обмежувальних заходів, у якій, за даними поліції, взяли участь 50 тис. людей, як і чотири попередні, вилилася у зіткнення з правоохоронцями.

Узгоджена владою бельгійської столиці акція, організована численними європейськими громадськими рухами, закликала громадян Євросоюзу виступити на захист "демократії, прав людини та за повагу до конституції".

Організатори претендують на те, що на вулиці Брюсселя вийшло 500 тисяч людей.

"Найгірша хвороба, яку ми завезли з Китаю, це не вірус, а тоталітаризм", - йдеться на сайті одного з організаторів - асоціації Europeans United for Freedom.

На її думку, поширення COVID-19, переповнення лікарень пацієнтами та пов'язані з цією інфекцією летальні випадки не можуть бути виправданням відхилення від основоположних свобод, гарантованих демократією.

До бельгійських учасників приєдналися громадяни низки країн ЄС, щоб спільною колоною дійти до кварталу європейських установ, де провести мітинг у парку, що неподалік. Над рядами маніфестантів розвивалися прапори Німеччини, Франції, Нідерландів та інших країн ЄС.

Багато хто ніс плакати з написами, що критикують антикоронавірусні заходи влади, вакцинацію, ковідні сертифікати. ЗМІ зазначають, що більшість маніфестантів були без санітарних масок. Під час колони вибухали петарди, нагнітаючи напруженість.

Як повідомила газета La Libre Belgique, до лав маніфестантів проникла група до сотні погромників, які розпочали сутичку з поліцейськими, коли учасники маршу дійшли до площі Робера Шумана, навколо якої розташовані основні інститути ЄС. У правоохоронців полетіли різні предмети та каміння. Поліція відповіла сльозогінним газом і водометами та зажадала припинення маніфестації.

У ході заворушень було пошкоджено кілька автомобілів і фасадів будівель, зокрема під'їзд Європейської зовнішньополітичної служби.

Поліція розпочала затримання, загальна кількість заарештованих поки що не оприлюднена. Відомо, що шістьох людей було затримано ще до початку маніфестації.