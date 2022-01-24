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07:53 24.01.2022

Держдеп дозволив виїзд держслужбовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві

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Держдеп дозволив виїзд держслужбовців США та зобов'язав виїхати членів їхніх сімей з посольства у Києві

Державний департамент дозволив від'їзд державних службовців США та обов'язковий виїзд членів їхніх сімей із посольства США у Києві.

"24 січня Державний департамент США дав дозвіл на добровільний від'їзд ("санкціонований від'їзд") державних службовців США та наказав виїхати членам сімей ("обов'язковий від'їзд") державних службовців США з посольства в Києві. Санкціонований від'їзд дає цим працівникам можливість виїхати, за бажанням; їх виїзд не обов'язковий. Обов'язковий від'їзд для членів сімей вимагає, щоб сім'ї залишили країну. Статус розпорядження про від'їзд з посольства США буде переглянуто не пізніше 30 днів", – йдеться у пресрелізі диппредставництва, оприлюдненому в понеділок уранці.

Зазначається, що Держдепартамент ухвалив рішення дозволити виїзд з дипломатичної місії в Україні, "як особливе застереження через постійні зусилля Росії з дестабілізації країни та підрив безпеки громадян України та інших осіб, які відвідують Україну або проживають в Україні".

"Ми проводили консультації з українським урядом щодо цього кроку та координуємо свої дії з посольствами країн Альянсу та країн-партнерів у Києві, а вони визначають свою позицію", – наголошується в пресрелізі.

Крім того, Державний департамент оновив четвертий рівень небезпеки у попередній офіційній пораді з подорожей до України: "Не мандруйте через посилення загроз значних військових дій Росії проти України". У посольстві нагадали, що рекомендація щодо подорожей вже була на четвертому рівні – не подорожуйте через COVID-19.

"Ми продовжуємо підтверджувати нашу підтримку українського народу і вдалися до нинішнього кроку, тому що віддані одному з найвищих пріоритетів Держдепартаменту – безпеці наших дипломатів та американського народу. Сполучені Штати наголошують, що посольство США в Києві залишається відкритим для регулярної роботи. Аналогічно, ми наголошуємо, що рішення про санкціонований/обов'язковий від'їзд ніяк не вплине на нашу відданість пошуку дипломатичного рішення щодо глибоко тривожного нарощування сил Росії в Україні та навколо неї", – сказано у пресрелізі.

У посольстві також зазначили, що громадяни США, які перебувають в Україні, повинні, крім допомоги диппредставництва, покладатися на власні сили, комерційні варіанти, якщо вони вирішили залишити країну.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією і продовжуватимемо інформувати громадян США в регіоні шляхом наших офіційних порад з приводу подорожей, повідомлень, на веб-сайтах нашого посольства та консульства та на сайті travel.state.gov. Ми настійно рекомендуємо громадянам США реєструватися в STEP на step.state.gov, щоб отримувати важливу інформацію про надзвичайні ситуації, а також слідкувати за нами у Twitter (@TravelGov) та Facebook (@TravelGov) для отримання додаткових оновлень", – зазначили у посольстві.

Раніше повідомлялося, що Держдепартамент США ухвалив рішення скоротити чисельність свого посольства в Україні за рахунок категорії найманих працівників, а також членів сімей дипперсоналу через військові загрози з боку Росії.

 

 

Теги: #виїзд #україна_сша #посольство
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