Понад 70 прибулих до Китаю на Олімпіаду склали позитивний тест на COVID-19

Щонайменше 72 іноземці, які прибули до Китаю на Олімпіаду, здали позитивний тест на коронавірус COVID-19 у період за два з половиною тижні, повідомляють у неділю західні ЗМІ.

У період з 4 січня до 22 січня у 39 осіб коронавірус виявили після тестування після прибуття до Пекіна в аеропорту, ще у 33 осіб COVID-19 виявився пізніше - у ході щоденного тестування.

Всі ці люди є представниками спортивних команд, серед спортсменів коронавірус поки що ні в кого не виявили.

Прибулі до Пекіна з-за кордону поміщаються в так звані "бульбашки" - закриті простори, призначені для перебування людей під час Олімпіади. Їх забороняється покидати.

Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого. У зв'язку з цими міжнародними змаганнями китайська влада оголосила про політику нульової терпимості до коронавірусу. Влада країни заявила, що готова "вжити найрішучіших і найсуворіших заходів, щоб заблокувати ланцюг передання" вірусу.