Події

07:29 24.01.2022

Понад 70 прибулих до Китаю на Олімпіаду склали позитивний тест на COVID-19

1 хв читати
Понад 70 прибулих до Китаю на Олімпіаду склали позитивний тест на COVID-19

Щонайменше 72 іноземці, які прибули до Китаю на Олімпіаду, здали позитивний тест на коронавірус COVID-19 у період за два з половиною тижні, повідомляють у неділю західні ЗМІ.

У період з 4 січня до 22 січня у 39 осіб коронавірус виявили після тестування після прибуття до Пекіна в аеропорту, ще у 33 осіб COVID-19 виявився пізніше - у ході щоденного тестування.

Всі ці люди є представниками спортивних команд, серед спортсменів коронавірус поки що ні в кого не виявили.

Прибулі до Пекіна з-за кордону поміщаються в так звані "бульбашки" - закриті простори, призначені для перебування людей під час Олімпіади. Їх забороняється покидати.

Олімпіада у Пекіні відбудеться з 4 до 20 лютого. У зв'язку з цими міжнародними змаганнями китайська влада оголосила про політику нульової терпимості до коронавірусу. Влада країни заявила, що готова "вжити найрішучіших і найсуворіших заходів, щоб заблокувати ланцюг передання" вірусу.

 

 

Теги: #коронавірус #китай #олімпіада
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:47 23.01.2022
Китай провів десяте випробування ракети-носія "Тяньсін"

Китай провів десяте випробування ракети-носія "Тяньсін"

15:09 23.01.2022
Зеленський привітав українських олімпійців з початком Олімпіади в Пекіні

Зеленський привітав українських олімпійців з початком Олімпіади в Пекіні

08:54 23.01.2022
Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 349 млн

Кількість виявлених випадків зараження COVID-19 у світі перевищила 349 млн

08:25 23.01.2022
В Україні за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 2 030 людей, 86 померли

В Україні за добу виявили 15 444 нові випадки захворювання на СOVID-19, одужало 2 030 людей, 86 померли

20:16 22.01.2022
Рекорди захворюваності на COVID-19 четвертий день поспіль фіксуються в Естонії

Рекорди захворюваності на COVID-19 четвертий день поспіль фіксуються в Естонії

08:27 22.01.2022
В Україні за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на Сovid-19, одужало 4 610 людей, 136 померли

В Україні за добу виявили 22 473 нові випадки захворювання на Сovid-19, одужало 4 610 людей, 136 померли

08:14 22.01.2022
Для боротьби з "омікроном" не обійтися без бустера, вважають дослідники у США

Для боротьби з "омікроном" не обійтися без бустера, вважають дослідники у США

07:49 22.01.2022
Бельгія частково пом'якшує антикоронавірусний режим, незважаючи на складну ситуацію з COVID-19

Бельгія частково пом'якшує антикоронавірусний режим, незважаючи на складну ситуацію з COVID-19

07:37 22.01.2022
КНР має намір запустити модифіковану ракету в космос у першому кварталі 2022 року

КНР має намір запустити модифіковану ракету в космос у першому кварталі 2022 року

20:21 21.01.2022
В Україні від коронавірусу щеплено вже близько 155 тис. дітей

В Україні від коронавірусу щеплено вже близько 155 тис. дітей

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі минулої доби

У Борисполі приземлився другий борт із летальним озброєнням від США

Російські найманці на Донбасі сім разів порушили умови перемир'я

Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

ЄС повинен бути готовий проявити твердість і запровадити санкції проти РФ через Україну в будь-який момент - французький держсекретар

ОСТАННЄ

Понад 50% нових випадків коронавірусу в Мінську припадають на "омікрон"

Український військовослужбовець отримав поранення на Донбасі минулої доби

Байден розглядає можливість розміщення до п’яти тис. військових США у Східній Європі та Прибалтиці

З понеділка вакциновані українці віком від 60 років зможуть використати "ковідну тисячу" для купівлі ліків

24 січня: Яке сьогодні свято

Рятувальники доправили туристів із полонини Боржава до с. Гукливий, постраждалий турист самостійно звернеться до медиків

У Борисполі приземлився другий борт із летальним озброєнням від США

Рятувальники спускають туристів із полонини Боржава на Закарпатті, серед них один травмований

Російські найманці на Донбасі сім разів порушили умови перемир'я

Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА