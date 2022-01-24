Події

07:23 24.01.2022

Байден розглядає можливість розміщення до п’яти тис. військових США у Східній Європі та Прибалтиці

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Байден розглядає можливість розміщення до п’яти тис. військових США у Східній Європі та Прибалтиці

Сполучені Штати можуть відправити до країн Східної Європи та Балтії до 5 тис. військових, кораблі та літаки, повідомляє The New York Times з посиланням на обізнані джерела до адміністрації США.

За даними співрозмовників видання, президент США Джо Байден розглядає можливість розгортання кількох тисяч американських військовослужбовців, а також військових кораблів та літаків у Прибалтиці та країнах Східної Європи.

Як уточнило джерело газети, у суботу на зустрічі в Кемп-Девіді (резиденції президента США в Меріленді) високопосадовці Пентагону представили Байдену кілька варіантів, які дозволять перенести американські військові активи набагато ближче до кордону з Росією. Варіанти містять відправлення від 1 тис. до 5 тис. військовослужбовців до країн Східної Європи з можливістю збільшення цієї кількості в 10 разів, якщо "ситуація погіршиться".

Очікується, що президент США ухвалить рішення вже цього тижня.

 

 

Теги: #військові #сша #європа #байден
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