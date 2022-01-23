Рятувальники доправили туристів із полонини Боржава до с. Гукливий, постраждалий турист самостійно звернеться до медиків

Рятувальники спустили з полонини Боржава на Закарпаття групу туристів, яких у неділю накрило лавиною поблизу селища Воловець на схилі гори Плай (Закарпатська обл.) у с. Гукливий. Травмований турист самостійно звернеться до медустанови, повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"О 18:45 рятувальниками ДСНС з гірської долини Боржава (схил г. Плай) доставлено до с. Гукливого 9 туристів (з них 1 травмований, самостійно звернеться до лікувального закладу. Стан здоров'я задовільний)", – йдеться у повідомленні на сайті відомства у неділю ввечері.

Раніше повідомлялося, що 23 січня об 11:18 черговому СПРЧ АСО СН ГУ ДСНС в Івано-Франківській області та в застосунок "порятунок в горах" надійшло повідомлення SOS, що на гірській долині Боржава (схил гори Плай) поблизу смт Воловець під час спуску групи туристів з 9 осіб сталося сходження лавини, унаслідок чого частково снігом засипало п’ятьох туристів.

Туристи відкопалися самостійно, проте один із них постраждав унаслідок сходження лавини і потребує транспортування. Для допомоги було залучено гірських рятувальників с. Нові Ворота та с. Пилипець, загалом 10 осіб і 3 одиниці техніки.

О 15.35 рятувальники дісталися травмованого туриста та надали йому долікарську допомогу. Станом на 16:10 рятувальниками ДСНС розпочато спуск із полонини Боржава (схил гори Плай).