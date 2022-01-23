Президент Вірменії Саркісян подав у відставку

Президент Вірменії Армен Саркісян заявив про свою відставку.

"Я дуже довго думав, і після майже чотирьох років активної роботи прийняв рішення подати у відставку з посади президента Вірменії. Це абсолютно не емоційне рішення, і випливає з певної логіки", – йдеться в заяві Саркісяна, опублікованій на сайті президента Вірменії.

Він зазначив, що "президент не має необхідних інструментів, щоб у нинішній складний для країни і нації час вплинути на корінні процеси внутрішньої та зовнішньої політики".

"У цей непростий для нашої держави час, коли необхідна національна єдність, інститут президента не повинен бути об'єктом пліток і теорій змови, відволікаючи тим самим увагу громадськості від найважливіших питань. Сьогодні, як ніколи, нам потрібні осмислені й добре продумані дії. Інакше ми, вірмени всього світу, не досягнемо нашої мети, а опинимося на узбіччі історії. Ми більше не маємо права помилятися", – заявив Саркісян.

У своїй заяві президент Вірменії зазначив, що на початку 1990-х років, коли відбулися серйозні геополітичні зміни, вірменський народ набув величезних можливостей для створення власної незалежної держави.

"Наша місія полягала не в тому, щоб замінити один прапор на інший, а в тому, щоб побудувати країну, яка через століття знову гарантуватиме безпеку, прогрес і процвітання вірмен. Наголошую, що головний сенс існування незалежної держави - це здатність брати на себе і нести відповідальність, коли ми усвідомлюємо, що лише ми, як єдине ціле, є будівельниками власних перемог, винуватцями власних поразок. Натхненний такою історичною можливістю, я, як і багато моїх співвітчизників, присвятив себе цій місії. З різних причин моя участь на різних етапах змінювалась, але я не переставав вірити в наш кінцевий національний успіх", - заявив Саркісян.

Він зазначив, що це був головний мотив його згоди на пропозицію стати президентом Вірменії.

Саркісяна було обрано президентом парламентом Вірменії на початку березня 2018 року і набув повноважень 9 квітня. Відповідно до нової Конституції, відповідно до якої Вірменія перейшла до парламентської форми правління, президент обирається строком на сім років.

"Приймаючи це важливе рішення, я виходив із зробленої мені пропозиції, згідно з якою новий президентський інститут повинен був мати інструменти, можливості впливати на зовнішньополітичну, економічну, інвестиційну політику, відносини з діаспорою, а також просувати національні інтереси в міжнародну арену, створювати нове науково-освітнє та високотехнологічне середовище", - зазначив Саркісян.

Він заявив, що за деякий час сталися події квітня-травня 2018 року, коли у Вірменії відбулась революція, в результаті якої до влади прийшов чинний прем'єр-міністр Нікол Пашинян.

Може виникнути питання, чому я тоді не пішов у відставку? Відповідь очевидна - оскільки я взяв на себе відповідальність як президент Республіки. до вкрай негативних наслідків. Я був зобов'язаний зробити все, що мої сили, щоб уникнути подальшого поглиблення внутрішнього розколу, можливих зіткнень, які могли призвести до вкрай негативних наслідків. Я прагнув використати авторитет і зв'язки, отримані в результаті багаторічної роботи, використовувати свій міжнародний політичний та економічний потенціал для побудови сильної, стабільної держави", - заявив Саркісян.

"Знову ж таки може виникнути питання, чому президент не зміг вплинути на політичні події, що призвели нас до нинішньої національної кризи. Причина знову-таки очевидна: відсутність відповідних інструментів, оскільки будь-який державний чиновник наділений лише одним документом - Конституцією. Коріння деяких наших потенційних проблем приховано у чинному Основному законі. У нас склалася парадоксальна ситуація, коли президенту доводиться бути гарантом державності, фактично не маючи жодного реального інструменту. Конституція також передбачає верховенство одного інституту над іншим, створює перешкоди для участі відомих фахівців Діаспори в управлінні державними установами історичної батьківщини", сказав Саркісян.

За його словами, Вірменія – парламентська республіка за формою, але не за змістом.

"Мета моєї пропозиції не перехід від однієї форми правління до іншої (від парламентської до напівпрезидентської чи президентської), а створення державної системи, заснованої на системі стримувань і противаг. Без нього важко говорити про значні досягнення, тому що прогрес і успіх може бути досягнутий лише в умовах передбачуваної, злагодженої системи. Радий, що створена комісія з конституційних змін, за що дякую уряду. Сподіваюся, що згодом конституційні зміни відбудуться, наступний президент та інститут президента зможуть працювати у більш збалансованому, узгодженому середовищі", сказав Саркісян.

Він зазначив, що Вірменія живе в унікальній реальності, у якій президент не може впливати на питання війни чи миру. "Реальності, коли він не може накласти вето на закони, які вважає недоцільними для держави та народу. Реальності, коли можливості президента сприймаються не як перевага для держави, а як загроза з боку різних політичних груп", - наголосив він.

"Реальності, за яких президент не може використовувати більшу частину свого потенціалу для вирішення системних внутрішньо- та зовнішньополітичних завдань. Реальності, в якій світ перебуває в зоні постійної турбулентності, а президент не має конституційного інструменту, щоб допомогти своїй країні. Реальності, в якій глава держави, а іноді й його сім'я стають мішенню різних політичних груп, останніх цікавлять не так досягнення президентського інституту на благо країни, як моє минуле, різні теорії змов і міфи, ця "турбота" про мене виходить за межі моралі, зрештою безпосередньо негативно впливають на моє здоров'я", - заявив Саркісян.