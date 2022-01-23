Події

13:52 23.01.2022

У Норвегії розпочалися переговори з талібами про гуманітарну допомогу афганцям

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У норвезькій столиці Осло в неділю стартували переговори з представниками руху "Талібан" про гуманітарну допомогу жителям Афганістану, повідомляє агентство Associated Press.

Делегацію талібів очолює міністр закордонних справ Амір Хан Муттакі. Переговори проходять в готелі в Осло в закритому режимі. У перший день представники талібів зустрінуться з активістами, що займаються проблемами прав жінок і правозахисниками з афганської діаспори.

Перед переговорами представники талібів записали аудіоповідомлення, в якому подякували Норвегії за організацію цих переговорів і висловили сподівання, що зустріч стане "воротами для позитивних відносин з Європою". Переговори триватимуть три дні.

Цього тижня повідомлялося, що Норвегія покликала талібів на переговори в Осло про гуманітарну допомогу. У заяві МЗС Норвегії, поширеній за кілька днів до початку переговорів, зазначалося, що цю пропозицію про переговори не слід розцінювати як легітимацію або визнання талібів.

"Ці зустрічі не є легітимацією або визнанням талібів. Але ми повинні поговорити з де-факто владою країни. Ми не можемо допустити, щоб політична ситуація призвела до ще більшої гуманітарної катастрофи", - наголосила міністр закордонних справ Норвегії Аннікен Хюітфельдт.

Для талібів, які захопили владу в серпні 2021 року і змусили тікати офіційне керівництво країни з Афганістану, ця поїздка в Європу стала першою. Раніше вони побували на переговорах в Катарі, Ірані, Пакистані, Китаї, РФ і в Туркменістані, зазначає агентство.

Теги: #гумдопомога #афганістан #норвегія
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