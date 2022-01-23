Проїзд у комунальному транспорті Києва для школярів залишається безплатним

Проїзд у комунальному транспорті для школярів залишається безплатним, але для цього необхідно оформити електронну картку учня для дитини до 1 березня 2022 року, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

"Заступник голови КМДА зазначив, що електронна картка учня – це сучасний застосунок, який не лише дозволить оптимізувати контроль за видатками з міського бюджету на транспорт школярами, а й стане сучасним носієм корисних функцій – як для школярів, так і для їхніх батьків", - йдеться у повідомленні пресслужби КМДА.

Мондрієвський зазначив, що "ті, хто досі не оформили для своїх дітей картку учня, повинні усвідомити, що чинне законодавство не дозволяє іншим чином надавати можливість безкоштовного проїзду школярам. І в такому разі батькам доведеться за них платити у громадському транспорті".

Він також зазначив, що два роки поспіль у столиці відкладали запровадження електронної картки учня саме через неактивну участь батьків у цьому процесі, але сучасні умови вимагають раціонального ставлення до столичного бюджету, і часу на експерименти більше немає. Остаточний перехід на новий застосунок має відбутися вже в березні, і це обґрунтована позиція міської влади.