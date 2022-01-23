У громадському транспорті столиці посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень, повідомив перший заступник голови Київської міськадміністрації Микола Поворозник.

"Наразі у столиці спостерігається стрімке підвищення показників захворюваності на коронавірус. Громадський транспорт – одне з місць, де можна заразитися хворобою. Саме тому закликаю дотримуватися маскового режиму, користуючись ним", – цитує Поворозника пресслужба КМДА.

Він нагадав, що користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності "ковідних документів": негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту для визначення антигену терміном дії 72 години; документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини COVID-19, яка може бути застосована протягом 30 днів від дати введення дози; або жовтий або зелений COVID-сертифікат; документа про лікування особи від зазначеної хвороби.

"Щоб вірус поширювався не так швидко, необхідно дотримуватись маскового режиму в закритих приміщеннях, обробляти антисептиками руки та провітрювати приміщення. Незважаючи на те, що штам Омікрон має легший перебіг хвороби, ліжка в столичних лікарнях поступово заповнюються. Це говорить про те, що важких випадків все одно досить багато", – наголосив Поворозник.

Він додав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників Муніципальної охорони.