23 січня: Яке сьогодні свято

23 січня у світі святкують День письма та День пирога. У церковному календарі День пам'яті святителя Григорія, єпископа Ніського та Пратулінських мучеників.

Цього дня в 1556 році в Китаї стався найбільший за кількістю жертв землетрус (загинуло 830 тисяч осіб), у 1849 році в США диплом лікаря вперше отримала жінка, вперше у світі 23 січня 1895 року, людина ступила на берег Антарктиди, а рекорд глибинного занурення на дно Маріанської западини встановили в 1960 році.

День письма

Щороку 23 січня у світі відзначається День почерку або День письма, започаткований, щоб нагадати всім нам про неповторність почерку кожної людини.

Адже популярність спілкування в месенджерах, наборів стікерів з надрукованими фразами-підказками, а також інших засобів швидкого спілкування поступово відволікає сучасну людину від можливості висловити свої думки, написавши їх власноруч. Ініціатором встановлення Дня почерку виступила Асоціація виробників друкарського приладдя.

Графологи вважають, що між особливостями письма та рисами характеру обов'язково має існувати зв'язок, оскільки людський мозок підсвідомо "водить" рукою того, хто пише. Роботою мозку вони пояснюють і те, що під час дорослішання та зміні характеру почерк людини змінюється.

Всесвітній день пирога

Це свято, незважаючи на свій міжнародний характер, має неофіційний характер. Частина відкритих джерел, коли пишуть про місце появи свята, посилається на рішення американської організації, що ставить за мету збереження традицій приготування національного пирога у всіх його різновидах. Назва цієї організації співзвучна її меті та сутності: Американська Рада з питань пирогів.

День пам'яті святителя Григорія

Святитель Григорій, єпископ Ніський, був молодшим братом святителя Василя Великого. Григорій був народжений і вихований у розпал аріанських суперечок. Здобув чудову освіту і деякий час був наставником з красномовства. У 372 році Василь Великий висвятив його на єпископа міста Ніса в Каппадокії.

У 381 році святий Григорій був одним із головних діячів II Вселенського Собору, скликаного в Константинополі проти єресі Македонія, який неправильно навчав про сутність Святого Духа. На цьому Соборі, з ініціативи святого Григорія, було доповнено Нікейський Символ віри.

Святий відрізнявся великодушністю, терпінням і миролюбністю.

Григорій-літовказівник

Цього дня можна було передбачити, яким буде літо – дощовим чи посушливим. Казали, якщо на копиці опуститься іній, то літні місяці будуть дощовими. Вітер з півдня віщував численні грози.

З прогнозами погоди пов'язані і приказки про цей день: "Дерева в інею - небо буде синім", "день довгим інієм рясний - літо буде грозовим, молоде жито зацвіте під дощ".

Іменини: Григорій, Марк, Павло, Макар, Феофан, Анатолій, Феліція.