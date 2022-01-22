Події

19:21 22.01.2022

Командувач ВМС Німеччини назвав свої слова стосовно Криму помилкою та власною думкою

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Командувач ВМС Німеччини назвав свої слова стосовно Криму помилкою та власною думкою

Командувач ВМС Німеччини віцеадмірал Кай-Ахім Шенбах заявив, що його скандальні заяви про Крим та Україну є власною думкою, а не офіційною позицією держави.

"Мої заяви про безпекову політику в аналітичному центрі в Індії висловлювали мою думку на той час щодо ситуації на місцях. Вони аж ніяк не відповідають офіційній позиції Міністерства оборони Німеччини", - написав Шенбах у Twitter.

Він додав, що "необережно, неправильно оцінив ситуацію, я не маю цього робити. Інтерпретувати нічого, це була явна помилка".

Раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться".

 

 

 

Теги: #скандал #німеччина #україна
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