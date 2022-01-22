МЗС України викликало посла ФРН через висловлювання командувача ВМС Німеччини щодо Криму

До Міністерства закордонних справ України було викликано пані посла Федеративної Республіки Німеччина в Україні Анку Фельдгузен, повідомили у пресслужбі відомства.

"Наголошено на категоричній неприйнятності висловлювань командувача Військово-морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха, зокрема про те, що Крим ніколи не повернеться до складу України та що наша держава не може відповідати критеріям членства в НАТО. Висловлено також глибоке розчарування з приводу позиції уряду Німеччини про ненадання Україні оборонної зброї", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні, як ніколи, важливими є твердість і солідарність України та партнерів для стримування руйнівних намірів Росії.

Як повідомляється, Україна сподівається на подальшу проактивну позицію ФРН у підтримці нашої держави, зокрема, у питаннях посилення обороноздатності України перед загрозою масштабного російського вторгнення, застосування інших дієвих засобів стримування задля гарантування безпеки в Європі.

Раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться".