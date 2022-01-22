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14:36 22.01.2022

Кулеба: заяви Німеччини шкодять зусиллям з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту

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Кулеба: заяви Німеччини шкодять зусиллям з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту

Заяви Німеччини щодо неможливості передачі Україні оборонної зброї, зокрема через надання дозволу на це третім сторонам, безперспективності повернення Криму, вагання щодо відключення РФ від SWIFT — не відповідають рівню наших відносин і поточній безпековій ситуації, заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

"Нині як ніколи важлива єдність Заходу щодо Росії. Для її досягнення і стримування РФ ми всі разом докладаємо величезних зусиль. Німецькі партнери мають припинити такими словами та діями підривати єдність і заохочувати Владіміра Путіна до нового нападу на Україну", - написав Кулеба на своїй сторінці в Твіттері.

Водночас глава МЗС наголосив, що Україна вдячна Німеччині за вже надану підтримку, починаючи з 2014 року, а також за дипломатичні зусилля з врегулювання російсько-українського збройного конфлікту. "Але нинішні заяви Німеччини розчаровують і йдуть врозріз із цією підтримкою і зусиллями", - заявив він.

Раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться". Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що сумнівається в необхідності виключати РФ з міжнародної системи платежів SWIFT.

Теги: #кулеба #заяви #німеччина
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