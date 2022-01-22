МЗС України вимагає публічного спростування урядом Німеччини висловлювань командувача ВМС щодо Криму

Міністерство закордонних справ України вимагає публічного спростування урядом Німеччини висловлювань командувача Військово-Морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха щодо Криму, заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Вимагаємо публічного спростування висловлювань командувача ВМС з боку уряду Німеччини, які підривають суверенітет і територіальну цілісність України і підривають зусилля з деескалації ситуації з безпекою в Європі", - сказав Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в суботу.

Він наголосив, що в МЗС України вважають категорично неприйнятними висловлювання командувача Військово-Морських сил Німеччини Кая-Ахіма Шенбаха.

"Кримський півострів може бути втрачений тільки в уяві німецького віцеадмірала. Крим неодмінно повернеться завдяки наполегливим зусиллям України та її партнерів, які проявлятимуть рішучість у протидії державі-агресору. У цьому зв'язку потребує роз'яснення з боку німецького уряду, як слова командувача ВМС корелюються з послідовною підтримкою Німеччиною Кримської платформи", - зазначив Ніколенко.

Спікер додав, що в МЗС були особливо здивовані почути сентименти пана Шенбаха про необхідність відновлення діалогу з Росією в той час, як кількість жертв російської агресії вже перевищила 14 тисяч, а понад стотисячна армія Росії вишикувалася вздовж українського державного кордону, на Донбасі продовжують гинути люди від російських куль, а Крим перетворився на гетто прав людини і озброєний до зубів авіаносець, що становить загрозу всьому Чорноморському регіону.

"На території самої Німеччини російські спецслужби знищують політичних опонентів, проводять дезінформаційні кампанії і намагаються втручатися у внутрішні справи. Навіть спроба зрозуміти Путіна з боку командувача ВМС Німеччини повинна мати свої моральні, політичні межі та межі безпеки. У цьому разі ці межі грубо порушені", - повідомив Ніколенко.

Раніше командувач Військово-Морських сил Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що "Кримський півострів втрачено, і він ніколи не повернеться".