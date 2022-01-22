Події

12:06 22.01.2022

У Вінниці в нічному ресторані сталася стрільба, травмовані дві людини

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У Вінниці в нічному ресторані сталася стрільба, травмовані дві людини

Правоохоронці затримали компанію чоловіків, які в нічному розважальному закладі у Вінниці влаштували стрілянину, повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області.

"Під час відпочинку в нічному розважальному закладі між двома компаніями виникла бійка, під час якої один з її учасників зробив кілька пострілів у бік суперників. Унаслідок стрільби травмовано дві людини. Озброєний зловмисник і двоє його знайомих закрилися в туалеті", - йдеться в повідомленні.

Повідомлення про подію надійшло в поліцію близько 3:30.

Зазначається, що для затримання зловмисників було введено поліцейську операцію "Грім" і залучено бійців спецпідрозділу КОРД. У одного зі зловмисників вилучили вогнепальну зброю.

Наразі чоловіки затримані в процесуальному порядку. Обставини злочину встановлюють оперативники та слідчі.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч.4 ст. 296 КК (хуліганство).

Теги: #стрілянина #вінниця
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