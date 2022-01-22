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11:43 22.01.2022

Україна впровадила санкції проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(L)au

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Україна впровадила санкції проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(L)au

Україна впровадила санкції проти австрійського архітектурного бюро Coop Himmelb(L)au, яке розробило проект оперного театру в тимчасово окупованому РФ Севастополі.

Відповідний указ про введення в дію рішення Ради національної РНБО від 30 грудня 2021 року підписав президент України Володимир Зеленський 21 січня.

Персональні санкції застосовано проти засновника та генерального директора архітектурного бюро Вольфа Прікса та п'яти керівників і співробітників бюро (громадян Австрії).

На п'ять років блокуються активи - тимчасово обмежується право користуватися і розпоряджатися належним їм майном. Також передбачено відмову в наданні віз, застосування інших заборон в'їзду на територію України, заборону на участь у приватизації, оренді державного майна.

Іншим указом введено в дію рішення РНБО, яким, зокрема санкції впроваджено проти Артемія Лебедєва.

Крім того, персональні санкції застосовано проти уповноваженого представника президента РФ у Північнокавказькому федеральному окрузі Юрія Чайки.

Теги: #coop_himmelblau #санкції
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