Зеленський у День Соборності: Єдність українського народу – основа наших успіхів і незалежності

Президент України Володимир Зеленський привітав співвітчизників зі 103-ю річницею з дня проголошення Універсалу про об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки до соборної України.

"Історія України – не тільки предмет для вивчення, важливо її зрозуміти, осягнути причини дій, усвідомити їх наслідки, проаналізувати помилки, провести історичні паралелі та зробити правильні висновки. Відповісти на питання – чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і як нам діяти, щоб цей відлік більше ніколи не переривався", - йдеться у зверненні президента, розміщеному на сайті глави держави у суботу.

Зеленський наголосив, що єдність українського народу – це "основа наших успіхів, запорука сильної незалежної держави та відновлення її територіальної цілісності".

"Виконаймо свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – збережімо Незалежність і Соборність України", - наголосив президент.