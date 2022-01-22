На Київщині під час пожежі загинула однорічна дитина

У с. Бузова (Київська обл.) під час пожежі загинула однорічна дитина, повідомила пресслужба Національної поліції Київської області.

"Правоохоронці встановили, що 18-річна багатодітна мати винаймала житло у банному приміщенні. Дівчина повідомила правоохоронцям, що близько 18.00 вийшла в туалет, залишивши у приміщенні трьох малолітніх дітей, і вже за кілька хвилин помітила задимлення.

За попередньою інформацією, пожежа сталася в результаті самовільного загоряння пічки, якою здійснювалося опалення приміщення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час гасіння полум'я рятувальники виявили тіло однорічної дитини.

Правоохоронці затримали багатодітну матір відповідно до ст.208 КПК України.

Слідчі з процесуального керівництва прокуратури повідомили матері про підозру за ч.3 ст.135 (залишення у небезпеці) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Наразі суд обрав дівчині запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.