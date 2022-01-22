Події

08:04 22.01.2022

Фон дер Ляєн запевнила Зеленського у готовності ЄС працювати з Україною в сфері енергетики

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Фон дер Ляєн запевнила Зеленського у готовності ЄС працювати з Україною в сфері енергетики

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердила готовність Брюсселя підтримувати Київ фінансово та посилювати співпрацю в сфері енергетики.

"Говорила з президентом Зеленським... Ми обговорили нинішню ситуацію у сфері безпеки. ЄС готовий надавати подальшу фінансову допомогу Україні та посилювати партнерство у сфері енергетики", - написала вона у Twitter.

Як повідомлялося, також сторони обговорили підготовку до проведення в Україні міжнародного енергетичного бізнес-форуму, про який була домовленість у листопаді та скоординували кроки, спрямовані на інтеграцію об'єднаної енергосистеми України до європейської мережі ENTSO-E.

 

 

Теги: #зеленський #енергетика #єс #україна
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