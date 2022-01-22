Зеленський підписав указ про санкції проти кримських чиновників і російських суддів на п'ять років

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО) щодо санкцій проти кримських чиновників та російських суддів терміном на п'ять років, повідомила пресслужба глави держави.

"Запровадити рішення Ради національної безпеки та оборони України від 30 грудня 2021 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" (додається)", - йдеться у повідомленні.

Відповідний указ №21 набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляється, Кабінету міністрів, Службі безпеки та Національному банку необхідно забезпечити реалізацію та моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших санкцій.

Також міністерству закордонних справ необхідно проінформувати компетентні органи Європейського Союзу, США та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання щодо запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

Повідомляється, що до списку персональних санкцій потрапило 18 суддів РФ. Відповідно до указу, обмеження передбачають блокування активів, заборону участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах, запобігання виведенню капіталів за межі України.

Термін застосування санкцій складає 5 років.

Також санкції запроваджено проти російських "чиновників", які нині проживають на території тимчасово окупованого Криму. Так, 52 особи потрапили до списку обмежень.