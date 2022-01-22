22 січня: Яке сьогодні свято

22 січня в Україні відзначають День соборності, у Німеччині – Франко-Німецький день, День птахів у Британії, у Польщі – День дідуся, а у Болівії День багатонаціональної держави. У православному календарі - День пам'яті святителя Філіпа, а у католиків святого Вікентія Сарагоського.

День соборності України

День соборності – державне свято, встановлене відповідно до указу Президента України № 42/99 від 21 січня 1999 року, на честь дня проголошення у 1919 році Акту возз'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки до єдиної української держави.

У січні 1918 року було створено Українську Народну Республіку, а на територіях, що входили до складу Австро-Угорської імперії, утворено Західно-Українську Народну Республіку.

У грудні 1918 року лідери двох держав у Фастові підписали перед об’єднавчий договір, який увійшов до історії як Акт Злуки – акт об'єднання українських земель. 22 січня 1919 року цей договір оприлюднено в Києві на Софійській площі.

Єдиною Україна пробула недовго: тяжкий економічний і військовий стан, взаємна недовіра політиків призвели до катастрофи. Вже за кілька місяців після проголошення возз'єднання більшовики зайняли Київ, Східну Галичину окупували поляки, а Закарпаття – Чехословаччина.

Але хоча Акт Злуки 1919 виявився декларативним, ідея соборності продовжувала жити. У 1990 році, у період руху за відродження незалежної України, вона набула нового розвитку. В цей день мільйони жителів України вишикувались у живий ланцюг від Києва до Львова, відзначаючи День Соборності. Сьогодні акція "Живий Ланцюг Єдності" також проходить у багатьох містах України, об'єднує два береги Дніпра, символізуючи єдність і неподільність України.

Церковне свято

Православні 22 січня вшановують пам'ять святителя Пилипа. Він народився у боярській родині при дворі Івана Грозного. З юних років усвідомивши, що душа його належить Богові, Федір потай покинув свій будинок і вирушив у Соловецьку обитель, де прожив дев'ять років. Завдяки невтомній праці, був посвячений у пресвітери з ігумена. Саме тут він був названий ім'ям Пилип. За життя зробив багато добрих справ, збудував безліч лікарень, соборів і храмів.

У цей день:

1904 - Заснована Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О. М. Горького;

1918 - Українська Центральна рада своїм IV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки;

1919 - "Акт Злуки" - урочисте проголошення об'єднання Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки в єдину Українську державу;

1970 - Відбувся перший політ "Боїнга 747" з пасажирами на борту - літак вилетів з Нью-Йорка і за шість з половиною години приземлився в Лондоні;

1973 - У США Верховний Суд легалізував аборти;

1992 - Розпочав роботу І Всесвітній конгрес українців;

2005 - Міністр закордонних справ Північної Кореї Кім Ке Гван оголосив, що КНДР є ядерною державою;

2010 - Віктор Ющенко підписав Указ про надання провіднику ОУН Степану Бандері звання Героя України.

Іменини: Петро, Філіп, Антоніна, Пахом, Захар, Пантелей, Євстрат.