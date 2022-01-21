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21:19 21.01.2022

У "Євросолідарності" закликають владу припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській раді Україна-НАТО

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У "Євросолідарності" закликають владу припинити блокування участі Порошенка у Міжпарламентській раді Україна-НАТО

Народні депутати від фракції "Європейська солідарність" ініціювали невідкладний прийом в Офісі генерального прокурора, щоб передати пакет документів щодо відрядження п'ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка до Брюсселя на засідання Міжпарламентської ради Україна-НАТО, яке відбудеться наступного понеділка.

Як повідомляє пресслужба політсили, відповідну заяву зробила співголова фракції "Євросолідарність" Ірина Геращенко.

"Лідер "ЄС" є офіційним членом цієї делегації, і очевидно, що його участь в дискусіях, авторитет і особливі взаємини з представниками цієї міжнародної інституції сьогодні як ніколи важливо використовувати для захисту країни. Це має розуміти і влада, якщо в неї залишилася хоч крапля здорового глузду і усвідомлення відповідальності за єдність країни", – зазначила Геращенко.

Вона розповіла, що генпрокурор Ірина Венедіктова на прийомі була відсутня, тому депутатів прийняв її заступник.

Геращенко також повідомила, що адвокати Порошенка звернуться до слідчих Державного бюро розслідувань і до суду "щодо дводенного міжнародного відрядження лідера опозиції".

"На жаль, голова ВР Руслан Стефанчук, який визнає, що Петро Порошенко є членом цієї делегації і має всі відповідні запрошення від наших партнерів, заявив, що він підпише розпорядження про відрядження відразу після дозволу слідчих чи Офісу Генпрокурора. Ми з подивом сприймаємо таку позицію керівника парламенту, і нагадуємо, що Верховна Рада – незалежний орган влади, яким не керують ані прокуратура, ані ДБР", – наголосила депутат.

Геращенко закликала слідчі органи не блокувати політичну діяльність лідера опозиційної фракції, "особливо на тлі безпекових загроз, які стоять перед Україною, і важливості боротися за підтримку країни на дипломатичному фронті".

Нардеп також заявила, що у "Євросолідарності" розцінюють відмову голови Верховної Ради підписати зазначене розпорядження без вказівок прокуратури "як перешкоджання політичній діяльності Порошенка та блокування представництва фракції "ЄС" у міжнародній делегації".

"Закликаємо всіх причетних оперативно розглянути питання відрядження Порошенка і не блокувати його, не посилювати негативне сприйняття України і української влади в цивілізованому світі", – підсумувала Геращенко.

 

 

 

Теги: #заклик #євросолідарність #рада #україна
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