Події

20:54 21.01.2022

Двом чоловікам, підозрюваним у викраденні та позбавленні життя дитини у Запорізькій області, повідомили про підозру ще в одному вбивстві

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Двом чоловікам, підозрюваним у викраденні та позбавленні життя дитини у Запорізькій області, повідомили про підозру ще в одному вбивстві

Правоохоронці Запорізької області повідомили про підозру у викраденні та вбивстві мешканки Мелітопольського району двом чоловікам, які також підозрюються у викраденні, катуванні та вбивстві 11-річного хлопчика, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України у п'ятницю.

"З урахуванням отриманих нових доказів двом підозрюваним у вбивстві 11-річного хлопчика повідомлено про підозру в ще одному вбивстві та викраденні людини (п.2, п.3, п.12, п.13 ч.2 ст.115, ч.3 ст.146 КК України) - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що, за даними слідства, у вересні 2021 року чоловіки викрали та застосували до мешканки Мелітопольського району фізичне насильство.

"Вимагаючи від потерпілої повернення наркотиків, які вона погодилася взяти на збереження, побили руками та дерев`яною битою, внаслідок чого жінка померла. Її тіло втопили у річці поблизу с. Радивонівки", - зазначають у ОГП.

Там уточнюють, що досудове розслідування з кримінального провадження здійснюється слідчими Головного управління Нацполіції у Запорізькій області.

17 січня зазначеним чоловікам повідомили про підозру у викраденні та умисному вбивстві малолітньої дитини у серпні 2021 року.

"За даними слідства, у серпні 2021 року двоє чоловіків викрали 11-річного хлопчика. Силоміць посадивши дитину до авто, відвезли до домоволодіння, розташованого у с. Радивонівка Мелітопольського району. Хлопчика били та утримували у підвалі упродовж 2-х тижнів. Від отриманих тілесних ушкоджень дитина померла. Його тіло сховали у тому ж підвалі, заливши бетоном.", - повідомили тоді в Офісі генерального прокурора.

 

 

Теги: #запорізька #вбивство
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