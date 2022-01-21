Нідерланди не мають політичних перешкод для постачання зброї Україні

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте не бачить політичних перешкод для постачання озброєнь Україні.

"Є політична можливість надати Україні зброю", - наводить агентство Bloomberg слова Рютте.

Прем'єр Нідерландів також у п'ятницю заявив, що сподівається на "потужну колективну відповідь" у разі вторгнення Росії до України. За його словами, Євросоюз має можливість ввести стосовно Москви "суворі санкції".

За даними Bloomberg, Рютте планує у лютому відвідати Україну.

Як повідомлялося раніше, Естонія, Латвія та Литва отримали дозвіл у США передавати Україні американські ПТРК Javelin та ПЗРК Stinger. Як зазначало видання The Wall Street Journal із посиланням на офіційних осіб у Вашингтоні, США висловили намір передати Україні п'ять гелікоптерів Мі-17.

Раніше цього тижня стало відомо, що важкі військово-транспортні літаки C-17A Globemaster III британських Королівських ВПС виконали вісім рейсів до України. До цього, у понеділок, міністр оборони Великої Британії Бен Воллес, під час виступу в парламенті, заявив, що Сполучене Королівство поставить Україні протитанкове озброєння.