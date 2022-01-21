У Молдові кількість захворілих на COVID-19 перевищила 400 тис. осіб

У Молдові кількість захворілих на COVID-19 за весь час пандемії перевищила 400 тис. людей, уперше за весь період пандемії хворіють одночасно понад 20 тис. людей, повідомили у пресслужбі міністерства охорони здоров'я.

"За минулу добу зареєстрували 3 907 нових випадків зараження коронавірусом. Отже, загальна кількість зафіксованих випадків COVID-19 у Молдові становить 400 585. Наразі хворіють 20 958 осіб", - наголошується в повідомленні.

За даними МОЗ, протягом останніх двох тижнів кількість хворих збільшується щодня на 25-30%.

За добу 766 людей одужали, йдеться в повідомленні. Загалом від COVID-19 з початку пандемії у Молдові вилікувалися 369 139 людей. Померли за добу 18 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом: кількість жертв пандемії у Молдові зросла до 10 488 осіб.

Як інформує МОЗ, "загалом до лікарняних медичних закладів госпіталізовано 1 823 особи з підтвердженою інфекцією COVID-19, з них 170 осіб перебувають у вкрай тяжкому стані і 26 пацієнтів підключені до апаратів штучної вентиляції легень".

Минулого тижня уряд Молдови продовжив дію режиму надзвичайного стану в галузі охорони здоров'я до 15 березня. З 20 січня на всій території республіки оголошено "червоний код" епідемічної небезпеки, запроваджено жорсткі обмеження. З 17 січня в'їзд до Молдови дозволено лише на підставі COVID-сертифіката.