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16:01 21.01.2022

Міносвіти буде доручено забезпечити впровадження безбар'єрності в освітній процес – Шкарлет

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Міносвіти буде доручено забезпечити впровадження безбар'єрності в освітній процес – Шкарлет

Міністерству освіти та науки України (МОН) буде доручено забезпечити обов'язкове впровадження норм та елементів безбар'єрності в освітній процес, заявив міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

"Буде видано доручення МОН, яке стосуватиметься не лише апарату, а й усіх керівників закладів освіти, викладачів забезпечити впровадження норм та елементів безбар'єрності в освітній процес, у підготовку вчителів… Ми вимагатимемо того, що стратегія безбар'єрності, план заходів щодо її реалізації є неминучими, відсидітися від впровадження нікому не вдасться. Це робиться для людей", - заявив Шкарлет під час заходу з популяризації філософії безбар'єрності серед працівників сфери освіти "Година безбар'єрності" в п'ятницю.

За його словами, у рамках флагманського проєкту МОН "Освіта для всіх" наразі поряд із нормативними змінами у сфері освіти у прив'язці до безбар'єрності розглядають і масштабну підготовку педагогів, забезпечення їх сучасними психолого-педагогічними інструментами навчання дітей з особливими освітніми потребами з метою створення рівних можливостей та умов здобуття освіти у громадах.

Базовим елементом підготовки, як наголосив Шкарлет, має стати вивчення "Довідника безбар'єрності", розробленого з ініціативи першої леді Олени Зеленської, та 8-серійного відеоматеріалу "Безбар'єрна грамотність". "Цей серіал має стати нашою "настільною книгою". Після кожної серії необхідно пройти спеціальний тест та отримати сертифікат. За підсумками сертифікування ми в подальшому розглядатимемо допуск педагогів до роботи з дітьми з особливими потребами в освіті. Від нашої підготовки до впровадження стратегії безбар'єрності загалом залежить наше існування як держави", - наголосив він.

Міністр також додав, що має намір просити державних інспекторів у сфері освіти звертати увагу на наявність відповідних сертифікатів у педагогів та загального рівня поінформованості щодо безбар'єрності у тому чи тому закладі освіти.

Як зазначила радниця - уповноважена президента України з безбар'єрності Тетяна Ломакіна, "Довідник безбар'єрності" складається з чотирьох розділів: "Складові безбар'єрності"; "Правила мови" з переліком нерекомендованих фраз, що демонструють стереотипне та дискримінаційне ставлення до людей або груп людей; "Словник" із рекомендаціями коректних висловлювань про оточення та ситуації; "Безбар'єрний календар", який описує, як можна відзначати ті чи ті дати і коли вітання до них не буде доречним. Серіал "Безбар'єрна грамотність", за її словами, допоможе педагогам краще зрозуміти причини безбар'єрності, кого вона стосується, чому варто уникати стереотипного та дискримінаційного ставлення до оточення тощо.

Ознайомитись із серіалом можна на платформі "Дія. Цифрова освіта" за посиланням: https://osvita.diia.gov.ua/courses/barrier-free-literacy/

Крім того, радниця - уповноважена президента України з безбар'єрності запропонувала організацію на рівні областей та міст спільних із педагогічними аудиторіями переглядів та обговорень навчального відеоматеріалу.

Як повідомлялося, у квітні 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив Національну стратегію щодо створення безбар'єрного простору на період до 2030 року, згодом затвердив План заходів щодо її реалізації.

Теги: #освіта #безбарєрність
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