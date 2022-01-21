Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року

Віцепрем'єр-міністр з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

"Північноатлантичний альянс запросив Україну разом із іншими партнерами долучитись до формування Стратегічної концепції НАТО до 2030 року. Оновлена концепція дасть розуміння щодо політики альянсу на наступне десятиліття, зокрема щодо співпраці з країнами-аспірантами", - йдеться у повідомленні пресслужби віцепрем'єра за результатами візиту до Брюсселя.

Стефанішина висловила вдячність за можливість участі партнерів у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року.

"Важливо мати спільну візію. Пропозиції України до концепту, зокрема, будуть базуватися на досвіді протистояння гібридній агресії протягом останніх семи років. Країни альянсу вже сказали чітке "ні" агресору на його ультиматуми щодо розширення НАТО. Сподіваємося, що нова концепція дасть стратегічну ясність щодо відносин Україна-НАТО до 2030 року. Ми хотіли б бачити рішучу відданість політиці відкритих дверей НАТО та посиленню східного флангу альянсу", – зазначила вона.