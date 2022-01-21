Події

14:56 21.01.2022

БУДЬ-ЯКЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ В УКРАЇНУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАСШТАБІВ, ВВАЖАТИМЕТЬСЯ ВТОРГНЕННЯМ, РЕАКЦІЯ БУДЕ ПОТУЖНОЮ - БЛІНКЕН

1 хв читати
БУДЬ-ЯКЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ В УКРАЇНУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАСШТАБІВ, ВВАЖАТИМЕТЬСЯ ВТОРГНЕННЯМ, РЕАКЦІЯ БУДЕ ПОТУЖНОЮ - БЛІНКЕН

БУДЬ-ЯКЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ В УКРАЇНУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАСШТАБІВ, ВВАЖАТИМЕТЬСЯ ВТОРГНЕННЯМ, РЕАКЦІЯ БУДЕ ПОТУЖНОЮ - БЛІНКЕН

Теги: #рф #блінкен #вторгнення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:26 21.01.2022
РФ на зустрічі в Женеві почула попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо гарантій безпеки

РФ на зустрічі в Женеві почула попередню усну реакцію на свої пропозиції щодо гарантій безпеки

13:47 21.01.2022
Переговори Блінкена та Лаврова в Женеві завершилися, зустріч тривала менше запланованого

Переговори Блінкена та Лаврова в Женеві завершилися, зустріч тривала менше запланованого

12:39 21.01.2022
Блінкен: Настав критичний момент, сподіваюся, що дипломатія та діалог візьмуть верх

Блінкен: Настав критичний момент, сподіваюся, що дипломатія та діалог візьмуть верх

12:19 21.01.2022
Лавров та Блінкен розпочали переговори у Женеві

Лавров та Блінкен розпочали переговори у Женеві

11:27 21.01.2022
РФ перекидає до ОРДЛО танки, САУ, боєприпаси та найманців - ГУР

РФ перекидає до ОРДЛО танки, САУ, боєприпаси та найманців - ГУР

11:04 21.01.2022
Спроба окупації Росією Харкова буде початком великомасштабної війни - Зеленський

Спроба окупації Росією Харкова буде початком великомасштабної війни - Зеленський

10:44 21.01.2022
Зеленський виступив за впровадження масштабних санкцій проти Росії до можливого початку вторгнення

Зеленський виступив за впровадження масштабних санкцій проти Росії до можливого початку вторгнення

18:26 20.01.2022
Блінкен бачить можливість подолання кризи навколо України "найближчими тижнями", закликає РФ до деескалації

Блінкен бачить можливість подолання кризи навколо України "найближчими тижнями", закликає РФ до деескалації

16:59 20.01.2022
США, якщо знадобиться, готові допомагати роботі "нормандського формату" - Блінкен

США, якщо знадобиться, готові допомагати роботі "нормандського формату" - Блінкен

16:36 20.01.2022
Санкції Заходу у разі нападу РФ на Україну будуть скоординованими - Блінкен

Санкції Заходу у разі нападу РФ на Україну будуть скоординованими - Блінкен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

Переговори Блінкена та Лаврова в Женеві завершилися, зустріч тривала менше запланованого

СБУ затримала студента криворізького коледжу, який повідомив про мінування навчального закладу

РФ перекидає до ОРДЛО танки, САУ, боєприпаси та найманців - ГУР

ОСТАННЄ

Визначено 6 стартапів, які вперше представлять Україну на SXSW 2022

Україна очікує більшої підтримки від міжнародних партнерів - посол

Україна візьме участь у формуванні Стратегічної концепції НАТО до 2030 року

КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19

Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн

У Варшаві заявляють про повну підтримку України з боку Польщі

Українські парламентарі мають намір оскаржити у ПАРЄ повноваження російської делегації та висунути Мезенцеву на посаду президента Асамблеї

У Німеччині знайдено поховання українських солдатів, яких 80 років вважали зниклими безвісти

Кличко подолав COVID-19

СБУ затримала студента криворізького коледжу, який повідомив про мінування навчального закладу

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА