БУДЬ-ЯКЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ В УКРАЇНУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАСШТАБІВ, ВВАЖАТИМЕТЬСЯ ВТОРГНЕННЯМ, РЕАКЦІЯ БУДЕ ПОТУЖНОЮ - БЛІНКЕН
БУДЬ-ЯКЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ В УКРАЇНУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАСШТАБІВ, ВВАЖАТИМЕТЬСЯ ВТОРГНЕННЯМ, РЕАКЦІЯ БУДЕ ПОТУЖНОЮ - БЛІНКЕН
БУДЬ-ЯКЕ ВВЕДЕННЯ ВІЙСЬК РФ В УКРАЇНУ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД МАСШТАБІВ, ВВАЖАТИМЕТЬСЯ ВТОРГНЕННЯМ, РЕАКЦІЯ БУДЕ ПОТУЖНОЮ - БЛІНКЕН
КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19
Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн
КМДА закликала роботодавців перевести працівників на дистанційку через різке зростання захворюваності на COVID-19
Офіс генпрокурора оскаржив запобіжний захід для Порошенка, наполягає на арешті з альтернативою застави в 1 млрд грн
Українські парламентарі мають намір оскаржити у ПАРЄ повноваження російської делегації та висунути Мезенцеву на посаду президента Асамблеї
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