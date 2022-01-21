Кличко подолав COVID-19

Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що отримав негативний тест на коронавірус.

"Отримав негативний тест на коронавірус. З досвіду подолання штаму омікрон. Він підступний тим, що має симптоми звичайної застуди: закладеність носа, невеликий кашель, відсутність температури. Тому, якщо з'явилися такі симптоми, не полінуйтеся зробити швидкий тест", - написав Кличко у Telegram-каналі.

Він зазначив, що перебіг хвороби після двох щеплень був нескладним та швидким.

"Сьогодні теж спочатку зробив тест на антиген, який показав мінус, після цього поїхав до лікарні. Все гаразд, вірусу немає", - написав мер.

Як повідомлялося, 17 січня Кличко заявив, що повторно захворів на коронавірусну інфекцію COVID-19 і перейшов на віддалений режим роботи.