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11:04 21.01.2022

Спроба окупації Росією Харкова буде початком великомасштабної війни - Зеленський

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Спроба окупації Росією Харкова буде початком великомасштабної війни - Зеленський

РФ може спробувати захопити деякі території України на підставі "захисту" російськомовного населення, але спроба окупації великих міст, зокрема Харкова, стане початком великомасштабних воєнних дій, заявляє президент України Володимир Зеленський.

"Харків, який перебуває під контролем уряду України, може бути окупований (з боку РФ - ІФ). Росії потрібен привід: скажуть, що захищають російськомовне населення. Після окупації та анексії Криму ми розуміємо, що це можливо і може статися. Але я не знаю, що вони збираються робити, тому що це великі міста. У Харкові проживає понад 1 млн жителів. Це не буде просто окупацією; це буде початком великомасштабної війни", - сказав Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, відповідаючи на запитання, чи турбує його ймовірність захоплення росіянами певних частин України і яких саме.

На запитання, чи можуть росіяни спробувати захопити території для забезпечення сухопутного сполучення з Кримом та водосховище на північ від Криму для покращення водопостачання півострова, глава Української держави відповів: "Я скажу, що це реалістично, якщо Росія вирішить збільшити ескалацію; звісно, вони збираються це зробити на тих територіях, де історично проживають люди, які мали родинні зв'язки з Росією".

При цьому Зеленський наголосив, що Україна не забуває про окуповані території. "Вони (РФ - ІФ) хочуть, щоб ми і світ забули про Крим. Вони його окупували і виростили сепаратистів на Донбасі. Вони будуть готові віддати нам Донбас, якщо ми забудемо про Крим. Крим ніхто не забуде", - сказав він.

Зеленський також заявив про неможливість встановлення в Україні підконтрольного РФ уряду. Відповідаючи на запитання, чи спробує президент РФ Володимир Путін встановити в Україні "більш дружній йому уряд", він сказав: "Створити уряд, який би повністю контролювала Росія, неможливо. Навіть якщо вони це зроблять, це буде найнедовговічніший уряд, бо люди його просто не приймуть".

"Можливо, Путін думає, що більшість українців підтримують його та його політику. Я гадаю, що це велика помилка так думати", - додав президент України.

Він також заявив, що не змінював своїх поглядів після обрання на посаду глави держави. Коментуючи очікування керівництва РФ, що з ним після обрання на посаду президента України буде легко мати справу, Зеленський сказав: "Я не змінився. Я хотів по-сусідськи поговорити (з РФ - ІФ), щоб сказати: так, у нас триває війна, але давайте швидко все виправимо. Однак я не був готовий зрадити свою країну".

Теги: #окупація #рф #прогноз
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